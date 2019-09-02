Перевозчики отметили возможное подорожание авиабилетов

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 9-10%. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, в I квартале текущего года авиакомпании потеряли 45 млрд рублей. Это на 32% больше, чем за I квартал 2018 года.

В то же время, добавил Шокуров, операционные убытки перевозчиков составили приблизительно 54 млрд рублей.

Причем с подобным прогнозом согласны и ГосНИИ гражданской авиации, и в ВШЭ.

Ранее туроператоры сообщили о возможном подорожании авиабилетов.