Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, то Россию они тоже коснутся.

Однако, отметил глава Минэкономразвития, раньше эти проблемы зацепили бы российское государство намного сильнее.

»$60 за баррель — некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их», — заявил Орешкин.

При $40, уточнил он, это станет делать сложнее, однако российская экономика все равно не будет испытывать сильного давления.

Ранее в Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян.