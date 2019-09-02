Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, то Россию они тоже коснутся.

Однако, отметил глава Минэкономразвития, раньше эти проблемы зацепили бы российское государство намного сильнее.

»$60 за баррель — некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их», — заявил Орешкин.

При $40, уточнил он, это станет делать сложнее, однако российская экономика все равно не будет испытывать сильного давления.

Ранее в Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян.