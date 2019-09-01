Топилин рассказал о цели повысить продолжительность жизни россиян до 80 лет

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Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о цели увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет, передает «Интерфакс».

По его словам, за счет программы, которая была принята в стране 12 лет назад, демографическая ситуация была изменена. Теперь страна является одним из лидеров по темпам роста продолжительности жизни.

«За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин — на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года», — сказал Топилин.

Он добавил, что поставлена задача повысить продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году.

Ранее Топилин порекомендовал россиянам не медлить с рождением детей.