Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что увеличение налога необходимо для финансирования высоких расходов на оборону, связанных с необходимостью противостояния России в Балтийском море. Его с 2022 года будут платить банки, что позволит казне получить дополнительно $508 млн в год.

«Банки создают риски для экономики, поэтому мне кажется логичным, что они будут вкладывать в нее больше», — сказала глава минфина Магдалена Андерсон.

Уточняется, что страна намерена повысить оборонные расходы с 1% в настоящее время до 1,5% ВВП к 2025 году.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал о сложной обстановке на западных границах России. В качестве примера он привел ситуацию усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, разворачивания системы ПРО США в Польше и Румынии, а также расширения военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией.