Минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысячи рублей

С 1 сентября минимальная пенсия неработающих москвичей увеличились до 19,5 тысячи рублей. Об этом передает РИА «Новости».

Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы. Документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как стало известно, пенсии увеличили около 1,6 млн пенсионеров Москвы.

При этом 44 тысяч из них получили такую городскую доплату в первый раз.

Отмечается, что перерасчет выплат состоится автоматически в первой декаде сентября и пройдет по обычному графику.