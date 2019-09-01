В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

В России с 1 сентября вступил в силу федеральный закон № 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон России «Основы законодательства России о культуре», по которому завышение цен на билеты на культурные мероприятия запрещено. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Комитет Госдумы по культуре.

Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.

Кроме того, организаторы культурных мероприятий в целях защиты от перекупщиков получили возможность выпускать именные билеты.

«Теперь перекупщики уже не смогут незадолго до начала спектакля сдать нереализованные билеты в кассу», — прокомментировала председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Она отмечает, что благодаря закону, такой бизнес будет невыгодным для перекупщиков.