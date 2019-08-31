Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США

США, Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в документе говорится о совместной работе в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе.

Уточняется, что на встрече присутствовали представитель польского правительства Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Ранее сообщалось, что Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год.