13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не удивлен такому сценарию. Глава США пояснил, что Китай не способен сейчас соперничать с пошлинами.

«Они девальвировали свою валюту и вливают деньги (в экономику. — «Газета.Ru»)», — отметил Трамп.

При этом президент Соединенных Штатов не уточнил, о каких именно компаниях идет речь — только об американских или иностранных вообще.

Ранее Bloomberg сообщил, что США хотят потребовать с Китая имперские долги.