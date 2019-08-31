США внесли в санкционной список иранский танкер

Соединенные Штаты внесли в санкционный список иранский танкер Adrian Darya. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минфин США.

Как отмечается, данный танкер недавно был отпущен из Гибралтара и направлялся в Ливан.

Уточняется, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина Соединенных Штатов решило предпринять действия в отношении танкера, который перевозит 2,1 млн баррелей нефти Ирана.

Согласно заявлению ведомства, пользу из этого извлекает «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции».

Причем, как подчеркивается, в санкционный список был внесен также капитан этого судна.

Ранее сообщалось, что суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1.