Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о мировом кризисе

Бизнесмен Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему Горьковский автомобильный завод, где провел встречу с рабочими и предупредил их о надвигающемся мировом кризисе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам источника, он рассказал рабочим о надвигающемся кризисе из-за торговой войны между США и Китаем.

Дерипаска также сообщил рабочим, что санкции будут действовать долго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

По словам источника, он также рассказал сотрудникам завода о возможностях увеличения занятости в отрасли.