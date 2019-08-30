В Прикамье 86-летнему ветерану отказали в льготах

В Сивинском районе Пермского края 86-летнему ветерану Великой Отечественной войны территориальное Минсоцразвития отказывало в установление специального статуса сообщает «В Курсе.ру».

Пенсионер обратился за помощью в прокуратуру. Проверка выявила, что не было принято в учет, что пенсионер награжден медалями «Ветеран труда», а также юбилейными знаками победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, с июня 1944 года по май 1945 года ветеран работал в колхозе.

В итоге прокурор обратился в Верещагинский районный суд Пермского края с иском об обязании МТУ №2 Минсоцразвития Пермского края признать заявителя тружеником тыла военных лет. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.