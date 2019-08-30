Трамп увидел проблему США в ФРС

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что проблема США не в пошлинах, а в Федеральной резервной системе (ФРС).

»Евро падает к доллару «как сумасшедший», давая им большое преимущество в экспорте и производстве... и ФРС не делает ничего», — написал он.

По словам Трампа, доллар наиболее силен сейчас, у США нет проблемы таможенных пошлин, однако есть проблема в ФРС.

«Они ничего не смыслят!» — написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную службу (ФРС) в умственной слабости.