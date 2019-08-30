Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК.

Российские предприятия по перерабатыванию вторичного сырья в 2018 году купили на 32% больше пластика, чем годом раннее. Отмечается, что импорт обошелся в $20 млн.

По мнению предпринимателей, импорт пластика растет из-за отсутствия нормализированной системы сбора раздельного мусора. Так, по данным «Гринписа» 94% отходов не сортируются, а отправляются на свалку. Поэтому недостаток сырьем переработчики компенсируют пластиком из-за границы.

Согласно данным Росприроднадзора, в России стало 7,2 млрд тонн производственного и потребительского мусора. Это на 14% больше, чем в 2017 году. Уточняется, что 94% этих отходов возможно утилизировать или переработать.

Кроме того, ежегодно образуется около 3 млн тонн мусора, а перерабатывается не больше 12%.

Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов заявляет, что сырья из пластика в России достаточно, однако нужно внедрить раздельный сбор мусора, чтобы перерабатывающие заводы были загружены в полной мере.

«Опыт всех развитых стран говорит о том, что экономически самый выгодный путь — это развитие инфраструктуры раздельного сбора мусора и переработка на собственной территории. Этот путь и самый экологичный», — сообщает эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия опаздывает с решением проблемы пластикового мусора.