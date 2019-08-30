Минэкономразвития предложило банкам продавать долги кредиторам

Минэкономразвития предложило обязать кредиторов предлагать гражданам выкупать долг до его передачи третьим лицам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, ведомство внесло поправки в законы о взыскании долгов и «О микрофинансовой деятельности».

Банки обязаны предложить заемщику выкупить долг «по цене, равной цене такого договора» или по двукратной цене у покупателя долга после его передачи. При этом отмечается, что в случае нарушения прав заемщика при передаче долго, то лишь полцены приобретения долга.

Ранее сообщалось, что снижение роста доходов россиян предсказали в Минэкономразвития.