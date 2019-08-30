ПАО «Аэрофлот» во II квартале получило 6,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Группа «Аэрофлот» опубликовала в четверг сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2019 года, подготовленную в соответствии с МСФО, передает BFM.

Так, выручка компании увеличилась на 17,2% год к году до 311 440 млн рублей. В свою очередь, показатель EBITDA составил 68 296 млн рублей, а чистый убыток — 8784 млн рублей.

2019 год начался для ПАО «Аэрофлот» с сохраняющихся на высоком уровне цен на керосин и курсового давления на валютный компонент наших расходов, заявил заместитель генерального директора по коммерции и финансам компании Андрей Чиханчин.

«Это определило относительно умеренные результаты первого квартала. В то же время, несмотря на продолжающееся усиление конкуренции на рынках присутствия группы, нам удалось обеспечить поступательное улучшение удельных доходов», — подчеркнул Чиханчин.

По его словам, во втором квартале 2019 года ряд трендов начала года несколько изменился.

Чиханчин отметил, что стоимость керосина продолжила оставаться на высоких уровнях в сравнении со средними историческими значениями.

«При этом в июне было зафиксировано первое за почти два года ее снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — уточнил он.

«Если девальвация рубля к доллару замедлилась с 16,2% в первом квартале до 4,5% во втором, то незначительное укрепление рубля против евро вместе со слабой динамикой доходных ставок на европейских маршрутах привело к росту выпадающих доходов», — констатировал замгендиректора по коммерции и финансам.

Кроме того, дополнительное давление на финансовые результаты группы «Аэрофлот» оказало закрытие воздушного пространства Пакистана. Этот фактор, по словам Чиханчина, увеличил полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и привело к дополнительным расходам, прежде всего на керосин, в течение второго квартала.