В СЕ прокомментировали решение России выплатить долг в €54,5 млн

В Совете Европы отреагировали на решение России выплатить долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена.

«Возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее», — заявил он.

Россия заморозила уплату членского взноса в 2017 году. Это было сделано по причине того, что в 2014 году у России отобрали полномочия в Парламентской Ассамблее Совета Европы из-за воссоединения с Крымом, а также войны в Донбассе. При этом, российская сторона отмечала, что возобновит выплаты как только полномочия будут восстановлены.

Размер долга по членским взносам за этот период составил €54,5 млн.