Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП. При сопоставлении с показателями прошлого года можно сделать вывод о том, что доля теневого сектора уменьшается. Однако при этом практически не меняются абсолютные объемы в рыночных ценах.

Уточняется, что высокая доля неучтенной экономики характерна для таких областей, как недвижимость (6,3% ВВП), сельское хозяйство, охота и рыболовство (1,4%), а также строительство (0,9% ВВП).

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов россиян для борьбы с теневой экономикой.