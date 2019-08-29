СМИ сообщили об экстремально высоком уровне безработицы среди предпенсионеров

В России 60% россиян предпенсионного возраста не имеют работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистические данные.

По данным издания, из 10,1 млн граждан России официально работают только 40%. Из 6 млн нетрудоустроенных некоторые закончили работать раньше срока, а другие не могут продолжать трудовую деятельность из-за инвалидности.

«…специалисты…оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий», -— говорится в материале.

Уточняется, что такие показатели связаны с тем, что распространены неофициальные трудовые отношения, а также с нежеланием предпринимателей брать на работу пожилых людей. По словам члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, дискриминация может касаться и людей, которым 45 лет. Работодатели считают знания пожилых людей устаревшими.

Ранее в пресс-службе Минтруда заявили, что число россиян, не имеющих работу, сократилось за неделю и составило 724 тысяч человек.