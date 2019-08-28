Песков объяснил причину приобретения Путиным мороженого у одной и той же продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с тем, что лидеру страны Владимиру Путину на МАКС-2019 продала мороженое та же продавщица, что и два года назад. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании или многие компании повторно задействуются, и те, кто занимаются торговлей мороженым — тоже», — сказал Песков.

При этом он добавил, что в Кремле не осведомлены о том, «та же это продавщица или не та же».

Известно, что российский лидер во время посещения выставки авиации МАКС вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом купил мороженое у продавщицы, которая продала ему мороженое на МАКСе в 2017 году. Он также угостил лакомством коллегу Эрдогана. Для турецкого лидера Путин выбрал ванильное мороженое, а себе взял сразу два — шоколадное и сливочное.

Ранее Путин прибыл на МАКС-2019.