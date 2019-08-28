Песков прокомментировал покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, была ли женщина, продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019, той же самой, что продала ему мороженое на МАКС-2017, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле не знают, та же это продавщица или нет.

«Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам», - сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, поэтому и люди, занимающиеся торговлей мороженым, могут быть одни.

Известно, что президент России во вторник, 27 августа, во время посещения международного авиационно-космического салона МАКС-2019 совместно с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом купил мороженое у той же продавщицы, что и во время прошлого визита в 2017 году.

Ранее Путин угостил мороженым Эрдогана на МАКС-2019.