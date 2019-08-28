В США подтвердили увеличение пошлин на товары из Китая

В США официально подтвердили повышение пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Уточняется, что пошлины будут подняты с 10% до 15% с 1 сентября 2019 года. Новые пошлины затронут импорт из Китая на общую сумму $300 млрд.

Ранее сообщалось о готовности Китая к торговым переговорам с США. Отмечается, что решение о переговорах китайская сторона приняла после того, как президент США Дональд Трамп заявил об очередном повышении пошлин на товары из Китая.