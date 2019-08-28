Корпорация МСП рассмотрит поддержку проектов в Калмыкии с инвестициями в 1 млрд руб.

Делегация Корпорации МСП провела выездную стратегическую сессию в Республике Калмыкия и приняла участие в презентации трех инвестиционных проектов, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка. «Общий объем инвестиций в проекты может составить более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении корпорации.

Проекты направлены на строительство сети из 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций; приобретение автотранспорта для организации геодинамических наблюдений при разработке месторождений углеводородного сырья, составления проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; покупку технического оборудования для дистанционного мониторинга ситуации на объектах охраны.

«Общий объём выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день достиг 50,7 млн рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 285,7 млн рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики», — привел общую статистику глава Корпорации Александр Браверман.

Кроме того, за 2016-2019 гг. общий объём договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП из Калмыкии составил 1,59 млрд рублей.