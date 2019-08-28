Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует снять с России часть санкций, которые были введены из-за сложившейся ситуации вокруг Донбасса. Об этом он сообщил в интервью украинским СМИ.
По его словам, на настоящий момент на Украине действуют два вида антироссийских санкций — за Крым, ставший по итогам референдума 2014 года частью России, и за Донбасс.
Он отметил, что жители России страдают от этих санкций.
«Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», — подчеркнул Коломойский.
Бизнесмен добавил, что такой шаг позволит Украине в будущем вернуть Донбасс под свой контроль.
Кроме того, он уточнил, что механизм уступок со стороны украинской стороны также поможет в будущем вернуть Крым.
Ранее Коломойский заявил, что конфликт в Донбассе выгоден США из-за санкций против России.