Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей

Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года долги граждан выросли на 28,7 млрд рублей (5,4%).

Больше всего долгов у россиян за теплоснабжение – 146,4 млрд рублей.

Долги промышленных организаций и юридических лиц достигли 530,2 млрд рублей и выросли на 1,2%.

Общая задолженность граждан и организаций достигла 1,1 трлн рублей.

В Минстрое предполагают, что платежная дисциплина управляющих компаний – это одна из причин в сложившейся ситуации. Кроме того, уточняется, что прямые договоры населения с поставщиками ресурсов должны разрешить эту проблему.

Ранее СМИ заявили о росте цен на ЖКХ в России.