Крым получил первые партии фруктов из Сирии

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что полуостров получил первые поставки апельсинов и черешни из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет не только о поставках на Крымский полуостров, но и об импорте для рынка России.

Он пояснил, что сирийское государство способно поставлять в Россию те субтропические фрукты, которые тут не производятся, в частности лимоны, грейпфруты, памело, орехи.

Мурадов также добавил, что Сирия производит достаточно продуктов, остается лишь наладить систему транспортировки продуктов.

Ранее сообщалось, что власти Крыма хотят попросить Украину пропустить воды Днепра на полуостров.