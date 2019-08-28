Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Речь идет о расходах России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности.

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей.

Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП России за указанный календарный период.

По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные расходы росли.