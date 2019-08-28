В Сыктывкаре товаровед украла деньги и потратила их на погашение кредитов

В Сыктывкаре товаровед украла из магазина 270 тысяч рублей, которые потом потратила потратила на погашение кредитов и развлечения. Об этом информирует РЕН ТВ.

Сообщается, что перед преступлением девушка работала в магазине всего две недели.

Как стало известно, после кражи она не вышла на работу и улетела в Татарстан.

Отмечается, что девушку задержали, однако она успела потратить все деньги.

Против нее уже заведено уголовное дело.