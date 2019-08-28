В Сыктывкаре товаровед украла деньги и потратила их на погашение кредитов
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В Сыктывкаре товаровед украла из магазина 270 тысяч рублей, которые потом потратила потратила на погашение кредитов и развлечения. Об этом информирует РЕН ТВ.
Сообщается, что перед преступлением девушка работала в магазине всего две недели.
Как стало известно, после кражи она не вышла на работу и улетела в Татарстан.
Отмечается, что девушку задержали, однако она успела потратить все деньги.
Против нее уже заведено уголовное дело.