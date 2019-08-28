Эксперты сообщили, где не стоит покупать грибы

Эксперты дали совет о том, где не стоит покупать грибы. Об этом передает РИА «Новости».

Они рекомендуют приобретать грибы не на рынке.

Эксперты отмечают, что этот продукт лучше консервировать.

По их словам, для этого подойдут молодые и хорошо промытые грибы.

Также эксперты предупреждают, что при отравлении грибами нужно прочистить желудок.

Кроме того, в данном случае необходимо употребить любой энтеросорбент и вызвать скорую, даже при наступлении хорошего самочувствия.