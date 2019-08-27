В США утверждено соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане

В США было ратифицировано международное соглашение, которое должно помешать нерегулируемому рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Соответствующее заявление размещено на сайте Госдепа.

Согласно документу, в настоящее время промышленного промысла в открытом море нет, большая часть региона в течение всего года скрыта подо льдом.

«Однако, учитывая расширение свободной от льда территории летом, стороны считают, что промысел в обозримом будущем станет возможным», — говорится в заявлении.

Уточнятся, что документ начнет действовать, когда его подпишут Китай, Норвегия, Россия, Исландия, Южная Корея, США, Южная Корея, Япония, Канада, Дания и другие страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России.