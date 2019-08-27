Заявление советника главы ОАК про «Аэрофлот» назвали попыткой оправдать отсутствие контрактов на МАКС-2019

Эксперты согласились с тем, что обвинения в адрес «Аэрофлота» накануне открытия международного авиакосмического салона МАКС-2019, скорее всего связаны с опасениями ОАК, что в ближайшие дни Superjet не ждет ни одного заключенного контракта. Таким образом, полагают наблюдатели, ОАК хочет просто оправдаться за свои неудачи и снижение коммерческого интереса к лайнеру SSJ-100 со стороны российских и зарубежных авиаперевозчиков и лизинговых компаний.

Специалисты авиационной отрасли прокомментировали обвинения советника генерального директора «Объединенной авиастроительной корпорации» Бориса Алёшина в адрес «Аэрофлота».

Во вторник Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации самолета Sukhoi Superjet 100 после майской трагедии в московском аэропорту «Шереметьево». «Вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет дрянь и дерьмо, по-русски говоря, и во всем виноват самолет», - цитирует «Интерфакс» заявление Алёшина на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов отметил, что катастрофа, которая произошла в Шереметьеве, красноречивее любых заявлений авиапроизводителя.

«Она подала дополнительный сигнал авиакомпаниям о верном решении не приобретать SSJ-100. Даже мексиканцы заявили дипломатично, что в рамках реструктуризации они намерены продать Superjet 100. Всё это заставит мир окончательно развернуться спиной к данному самолету. Так что я не вижу тут ничего странного, эта правда рано или поздно должна была озвучена», - подчеркнул Смирнов.

В свою очередь исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев частично согласился с заявлением советника гендиректора ОАК, однако в целом не поддержал такой формат общения авиапроизводителя с авиакомпанией.

«Можно поддержать ту часть высказывания господина Алёшина, в которой он отмечает, что до окончания расследования какие-то заявления о причинах авиационного происшествия, виновности той или иной стороны, неуместны. Таким образом, обвинять в чём-то пилотов «Аэрофлота», значит оказывать давление на следствие. В этом плане позиции авиапроизводителя и авиаперевозчика совпадают. В то же время, у «Аэрофлота» и Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта возникали вопросы относительно Superjet 100. Если есть какие-то сомнения, производитель в открытом диалоге должен их развеять. Выступления на конференциях – не совсем тот формат, который приведёт к взаимному удовлетворению и налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Господин Алёшин достаточно эмоционально высказался о позиции «Аэрофлота» относительно самолёта, обидевшись на критику машины. Однако, когда существуют партнёрские отношения между производителем и эксплуатантом, подобного рода эмоциональные оценки даже в кулуарах не должны звучать», - отметил авиаэксперт.