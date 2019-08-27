Росстат насчитал 18,6 миллиона бедных

Росстат опубликовал данные о численности россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, во втором квартале 2019 года. Статистика появилась на сайте ведомства.

Согласно представленным сведениям, в России увеличился уровень бедности после повышения прожиточного минимума выше инфляции. Если в 2018 году во втором квартале он составлял 12,5%, то в 2019 году — 12,7% или 18,6 млн человек.

По данным министерства, такая отрицательная динамика говорит о том, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%.

Ранее стало известно, что более 20% детей живут в малоимущих семьях.