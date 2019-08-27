Москвичам повысили минимальную пенсию на 2 тысячи рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии москвичей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров увеличится с 17,5 до 19,5 тыс. руб.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2019 года. Увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн человек.

По словам Собянина, они вырастут за счет доходов в бюджет города, которые растут благодаря подоходному налогу.

Ранее Собянин рассказал о повышении минимального размера пенсии в Москве.