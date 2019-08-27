ПСБ поможет замене российского парка гражданских вертолетов

В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) ПСБ Банк, «Вертолеты России», Открытая лизинговая компания, Вертолетная сервисная компания и «Конверс Авиа» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», церемония прошла в присутствии вице-премьера Юрия Борисова.



Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Банка Петр Фрадков, генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский, управляющий директор «Вертолетной сервисной компании» Иван Серов, гендиректоры «Открытой лизинговой компании» Сергей Огиенко и «Конверс Авиа» Александр Желязков.

В рамках соглашения, рассчитанного на 5 лет, планируется разработка и реализация программ, связанных с передачей новых вертолетов российского производства в операционную аренду (операционный лизинг).

«Сегодня более 60% российского гражданского вертолетного парка имеет возраст более 25 лет. Его обновление — давно назревшая задача. До 2025 года может потребоваться замещение не менее 500-600 вертолетов», — рассказал председатель ПСБ Банка Петр Фрадков.

По его словам, в денежном эквиваленте такой объем в текущих ценах составляет порядка 250-300 млрд рублей, но компаниям-эксплуатантам техники сложно самостоятельно найти ресурсы для обновления парка.

«Операционный лизинг — один из инструментов, который поможет решить такие задачи. Инициатива позволит оживить внутренний рынок вертолетных услуг, придаст стимул развитию рынка вертолетной техники, а банку - диверсифицировать собственный бизнес», - отметил Фрадков.

Целью соглашения является создание благоприятных условий для производства, поставок, эксплуатации и обслуживания вертолетов российского производства. Также среди направлений сотрудничества значится подготовка типовых документов по аренде и поставке вертолетов, ведение послепродажного обслуживания, подготовка летно-технического персонала, а также организация технического контроля приемки вертолетов от эксплуатанта при их возврате из аренды.

ПСБ – один из крупнейших российских банков. Является опорным банком для гособоронзаказа и обслуживания госконтрактов. Активы – около 1,9 трлн руб.