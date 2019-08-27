В Роструде огласили новую графу в резюме

Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал о новой графе в резюме, которая будет влиять при выборе сотрудника на должность. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, волонтерский опыт является важной и «сильной характеризующей чертой соискателя».

Отмечается, что с 2020 года у пользователей портала «Работа в России» появится возможность добавить в резюме информацию о личном волонтерском опыте.

Для этого планируется интегрировать сайт «Добровольцы России» с порталом «Работа в России».

Ранее сообщалось, что социологи рассказали об отношении российских работодателей к перерыву на сон в рабочее время.