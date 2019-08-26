В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно актуальным оценкам, в 2020 году рост ВВП будет меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Оценка его роста на будущий год понижена с 2 до 1,7%.

Что касается прогноза инфляции, он понижен с 3,8 до 3%. Уточняется, что это произойдет из-за перелома кредитного цикла, так как он приведет к резкому замедлению потребительского спроса.

Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения также был изменен: их предполагаемый рост опустился с 1% почти до нуля.

Также министерство отмечает, что к 2021 году может даже наступить рецессия.

Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новый прогноз обсудят более детально 19 сентября на заседании правительства.

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