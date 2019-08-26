Филиппины рассматривают импорт российских лекарств

Филиппины рассматривают возможность ввоза в страну фармацевтических препаратов из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра торговли и промышленности страны Сеферино Родольфо.

Как отмечается, власти Филиппин не исключают дальнейшее сотрудничество с фармпроизводителями из России в случае, если российская сторона посчитает филиппинский рынок достаточной интересным.

По словам замминистра, в настоящее время азиатская страна в основном импортирует лекарства из стран Запад. Он отметил, что цены на эти препараты высокие, в связи с чем в правительстве и задумались о привлечении российских компаний.

Он также отметил, что Филиппины рассматривают преимущественно импорт на внутренний рынок.

Если продукция из России достигнет успеха у филиппинского населения, то власти страны рассмотрят их производство на территории страны.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали 18 диагностических препаратов для выявления инфекций.