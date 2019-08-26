Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц

Подмосковный аэропорт Жуковский совместно с оператором взлетно-посадочной полосы Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова приступил к реализации дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, работы завершат до открытия Международной аэрокосмической выставки МАКС, которая пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме центральной испытательной базы страны - ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском.

Известно, что аэропорт взял на себя финансирование модернизации, приобретение и внедрение усовершенствованного оборудования для отпугивания птиц. Установкой и вводом в эксплуатацию займутся специалисты института.

Первый заместитель гендиректора «Рампорт аэро» (управляющая компания аэропорта) Евгений Солодилин сообщил, что ЛИИ. им. М.М. Громова и аэропорт разделили между собой затраты на модернизацию. Будут созданы дополнительный контур биоакустических установок, пропановые пушки и другое специальное оборудование появится по всему периметру аэродрома.

По словам Солодилина, предпринятые меры повысят эффективность работы соответствующих служб и помогут кардинально улучшить орнитологическую ситуацию на территории аэропорта.

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