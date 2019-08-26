Сенатор оценил влияние второго пакета антироссийских санкций США

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников оценил влияние американских санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, санкции США негативно влияют на российскую экономику, однако не так значительно, как предполагает Вашингтон.

Отмечается, что ограничения влияют в первую очередь на контакты с передовыми зарубежными технологиями.

Серьезнее Калашников оценил влияние второго пакета санкций на финансовую сферу.

Он заявил, что запреты могут сказаться на экономическом развитии России.

«Международная торговая система, в которую погружена и Россия, невозможна при полноценной работе в рамках международной финансовой сферы», - заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что второй пакет санкций США против России, которые были введены из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу.