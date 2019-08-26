Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
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В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные ведомства.
Отмечается, что 34% льгот Минфин признал эффективными.
Поясняется, что региональные преференции принесли в прошлом году прибыль в 87 млрд рублей, а обошлись субъектам в 253 млрд рублей.
По информации Минфина, больше всего эффективных льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области.
Уточняется, что ведомство намерено сократиться льготы к 2021 году на 35% — до 165 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Минфин обдумывает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.