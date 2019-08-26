Богатейшие люди мира потеряли более $14 млрд за день

Десять самых богатых людей планеты потеряли свыше $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что самые большие потери понес основатель я компании Amazon Джефф Безос. Его состояние сократилось на $3,25 млрд.

Доходы основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей холдинговой компании Google - Alphabet Inc - Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета уменьшились на сумму от $1,3 до 1,8 млрд.

Совокупные потери 24 российских миллиардеров, входящих в индекс BBI, составили около $2 млрд.

При этом, некоторые бизнесмены увеличили свои доходы из-за изменений на биржах.

Ранее сообщалось, что основной индекс Гонконгской биржи упал на 3,12%.