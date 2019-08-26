Китай готов измотать США переговорами

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что Китай готов разрешить свой торговый спор с США путем спокойных переговоров. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, КНР выступает против усиления торгового конфликта. Кроме того, власти страны готовы к мирным переговорам.

Отмечается, что решение о переговорах китайская сторона приняла после того, как президент США Дональд Трамп заявил об очередном повышении пошлин на товары из Китая.

Ранее сообщалось, что основной индекс Гонконгской биржи упал на 3,12% на фоне роста напряженности в «торговой войне» между Китаем и США .