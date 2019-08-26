«Почта России» попросила 85 млрд из бюджета для торговли и оказания услуг

«Почта России» попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек из-за снижения загруженности почтовых отделений. Об этом сообщают «Известия».

Согласно концепции, которую представила «Почта России», из 42 тыс. отделений более 80% могут стать «Центрами притяжения».

Так, в отделениях смогут совершать кредитные операции, принимать вклады, обменивать валюту. Кроме того, продавать лекарства, продукты и алкогольные напитки, а также оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги.

По словам источника, у «Почты России» могут возникнуть проблемы с Минфином, так как организация хочет получить значительные деньги из бюджета на развитие непрофильной деятельности. Он добавил, что расходы могут превысить 85 млрд рублей, а также «Почта России» может столкнуться не только с проблемами финансирования, но и с оказанием банковских услуг.

Отмечается, что в Минфине не дали комментарий, какой ответ подготовило ведомство на документ.

Ранее сообщалось, что глава «Почты России» Николай Подгузов купил квартиру стоимостью миллиард рублей.