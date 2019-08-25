Трамп объявил о заключении крупной торговой сделки США с Британией

Президент США Дональд Трамп во время утренней встречи с британским премьером Борисом Джонсоном сообщил, что американская стороны заключит с Британией крупную торговую сделку, передает Reuters.

Как отмечается, подробности этой сделки пока неизвестны.

Перед встречей с Джонсоном, в кулуарах саммита, Трамп сказал, что считает его подходящим человеком для поста премьера и считает, что он успешно выведет страну из Евросоюза.

Накануне Джонсон заявлял, что ждет переговоров с США, но считает, что они будут сложными. Также премьер подчеркивал, что у британского бизнеса на рынке Соединенных Штатов есть огромные возможности.

Ранее сообщалось, что Джонсон хочет уговорить Трампа прекратить торговые войны.