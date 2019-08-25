В России выпустят замену самолету Ан-2 «Кукурузник»

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.

По информации ведомства, новый лайнер будет вмешать от 9 до 14 человек.

Отмечается, что новая модель самолета позволит повысить транспортную доступность в отдаленные российские населенные пункты. Кроме того, новый тип лайнера поспособствует развитию региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.

Поясняется, что решение по технологическим характеристикам нового лайнера будет принято в сентябре.

Ранее сообщалось, что мексиканская Interjet собирается продать российские самолеты.