В России выпустят замену самолету Ан-2 «Кукурузник»
close
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.
По информации ведомства, новый лайнер будет вмешать от 9 до 14 человек.
Отмечается, что новая модель самолета позволит повысить транспортную доступность в отдаленные российские населенные пункты. Кроме того, новый тип лайнера поспособствует развитию региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.
Поясняется, что решение по технологическим характеристикам нового лайнера будет принято в сентябре.
Ранее сообщалось, что мексиканская Interjet собирается продать российские самолеты.