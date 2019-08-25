Джонсон попросит Трампа не наращивать торговую войну с Китаем

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что попросит президента США Дональда Трампа не наращивать торговую войну с Китаем, передает CNN.

Такое заявление Джонсон сделал после своего прибытия на саммит G7 во французский Биарриц.

По его словам, в настоящее время его очень беспокоит состояние мировой экономики в сфере торговли. В частности, рост протекционизма и тарифов, добавил британский премьер.

«Есть такие виды людей, которым дай только повод, чтобы вмешаться в свободную торговлю и сорвать торговые сделки, и я не хочу этого видеть», — подчеркнул Джонсон.

Когда журналисты спросили его о том, будет ли он просить Трампа не наращивать торговую войну с Китаем, он ответил: «Держите пари».

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск назвал G7 трудным испытанием единства.