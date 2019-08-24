США направили 12 млн баррелей нефти в Китай

США отправили 12 млн баррелей американской нефти на шести танкерах в КНР, где с сентября могут быть введены пошлины на нефть из Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечает агенство, поставки нефти США в Китай говорят о росте спроса на американские энергоносители в азиатских. До обострения торговых противоречий с Соединенными Штатами Китай являлся крупным покупателем американской нефти.

Ранее сообщалось, что Китай предупредил США о последствиях за повышение тарифов на пошлины.

В августе текущего года Пекин заявил, что повысит пошлины на импорт американской продукции на $75 млрд.