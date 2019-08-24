Китай предупредил США о последствиях за повышение тарифов на пошлины

Китай предупредил США о последствиях после заявления американского президента Дональда Трампа о повышении пошлин на ввоз товаров из КНР. Об этом заявили в министерстве коммерции страны, передает Reuters.

В ведомстве отметили, что США ожидают ответные ограничения, если власти страны не прекратят совершать неправильные действия в отношении Китая.

В министерстве также уточнили, что Америка не должна недооценивать решимость китайского народа.

Ранее сообщалось, что Китай опротестовал решение США повысить пошлины.