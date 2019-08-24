Китай предупредил США о последствиях за повышение тарифов на пошлины
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Китай предупредил США о последствиях после заявления американского президента Дональда Трампа о повышении пошлин на ввоз товаров из КНР. Об этом заявили в министерстве коммерции страны, передает Reuters.
В ведомстве отметили, что США ожидают ответные ограничения, если власти страны не прекратят совершать неправильные действия в отношении Китая.
В министерстве также уточнили, что Америка не должна недооценивать решимость китайского народа.
Ранее сообщалось, что Китай опротестовал решение США повысить пошлины.