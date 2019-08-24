Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути

Крупнейший грузоперевозчик из Франции CMA CGM отказался от Севморпути. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, компания специализируется на контейнерных перевозках по морю.

Отмечается, что причиной отказа CMA CGM от использования маршрута Северного морского пути и других арктических направлений стало нежелание нанести урон экологии этого региона.

В компании также отметили конкурентных преимуществах этого пути.

Поясняется, что ранее перевозчик взял на себя экологические обязательства, которые и послужили причиной отказа от Севморпути.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» увеличила продажи экологичного судового топлива за счет развития круизного туризма.