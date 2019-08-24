Белорусское правительство готовится представить программу интеграции с РФ
Белорусское правительство доделывает программу интеграции с российской стороной и готовится его представить президенту страны Александру Лукашенко. Об этом рассказал премьер Белоруссии Сергей Румас, сообщает «Беларусь-1».
По словам Румаса, программу покажут лидеру страны во вторник, 27 августа. После этого Лукашенко должен будет ее просмотреть и вынести свой вердикт, чтобы в сентябре 2019 года премьеры Белоруссии и России парафировали эту программу действий.
Кроме того, планируется, что программу также обнародуют и ее сможет посмотреть любой желающий. Это делается для того, чтобы у общественности были сняты вопросы по поводу суверенитета стран.
Заключая, Румас подчеркнул, что программа интеграции поможет российской и белоруской стороне функционировать, как единый рынок.
Ранее сообщалось, что Лукашенко распорядился ускорить программу по интеграции с Россией.