Белорусское правительство готовится представить программу интеграции с РФ

Белорусское правительство доделывает программу интеграции с российской стороной и готовится его представить президенту страны Александру Лукашенко. Об этом рассказал премьер Белоруссии Сергей Румас, сообщает «Беларусь-1».

По словам Румаса, программу покажут лидеру страны во вторник, 27 августа. После этого Лукашенко должен будет ее просмотреть и вынести свой вердикт, чтобы в сентябре 2019 года премьеры Белоруссии и России парафировали эту программу действий.

Кроме того, планируется, что программу также обнародуют и ее сможет посмотреть любой желающий. Это делается для того, чтобы у общественности были сняты вопросы по поводу суверенитета стран.

Заключая, Румас подчеркнул, что программа интеграции поможет российской и белоруской стороне функционировать, как единый рынок.

Ранее сообщалось, что Лукашенко распорядился ускорить программу по интеграции с Россией.