После заявлений Трампа и главы ФРС снизились ключевые индексы бирж США

Ключевые индексы снизились на фондовых торгах в Америке после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте торговой площадки.

До этого Трамп высказался о необходимости поиска американскими компаниями альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе вернуть его обратно в США. Пауэлл добавил к его заявлению,что ситуация в экономике США в целом благоприятная.

Уточняется, что индекс Dow Jones упал на 619,16 пункта, а индекс S&P 500 снизился на 75,84 пункта. Кроме того, показатель S&P 500 снизился на 75,84 пункта (2,59%) и оказался на отметке 2847,11 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 239,62 пункта (3,00%), до 7 751,77 пункта.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС.